サウンドギミック搭載！BANDAI SPIRITS「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」

BANDAI SPIRITSから、『仮面ライダーゼッツ』のキーアイテム「カプセム」に音声ユニットを組み込んだ「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」が登場します。

主人公・万津莫（まつばく）のキャラクターボイスや、劇中のBGM・挿入歌も収録した、なりきり遊びがより楽しめるアイテムです☆

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2026年1月23日16時より予約受付が開始されます。

BANDAI SPIRITS「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」

価格：各3,630円(税込)※送料・手数料別途

対象年齢：3才以上

予約期間：2026年1月23日(金)16時〜2026年3月16日(月)23時予定

商品お届け：2026年6月予定

生産エリア：中国

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

発売元：バンダイ

『仮面ライダーゼッツ』は、2025年より放送されている「仮面ライダー」シリーズの特撮テレビドラマです。

主人公の万津莫（まつばく）が、キーアイテムである「カプセム」を使って仮面ライダーゼッツに変身し、戦う物語が描かれます。

今回登場するのは、ボタン操作やカプセム特有の回転ギミックでサウンドが発動する「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」の第四弾と第五弾です。

DXサウンドライダーカプセムセット04

セット内容：リカバリーカプセム…1、バリアカプセム…1

商品サイズ：H約45mm×W約50mm×D約50mm(共通)

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第四弾には、「リカバリーカプセム」と「バリアカプセム」がラインナップ。

通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載し、ボタン操作や回転ギミックで本体から音声が発動します。

音声モードは、カプセム固有の能力効果音が発動する「変身前モード」、変身時の効果音が鳴る「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫(演：今井竜太郎さん)のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種を搭載☆

別売りの「DXゼッツドライバー」と連動させることで、ドライバーの変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動し、必殺技操作時にも追加効果音が楽しめます。

主人公・万津莫のキャラクターボイスは、各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつ収録。

変身直前のボイスや劇中の印象的な台詞でなりきり遊びができます。

さらに「変身前モード」でカプセムを回転させると、リカバリーカプセムでは劇中に登場する特殊アイテム「ナイトインヴォーカー」の復元時効果音など、劇中の特定演出を再現する効果音も発動可能です。

加えて、リカバリーカプセムには印象的なBGMも2曲収録されています！

DXサウンドライダーカプセムセット05

セット内容：ワンダーカプセム…1、グラビティカプセム…1

商品サイズ：H約45mm×W約50mm×D約50mm(共通)

シリーズ第五弾として、「ワンダーカプセム」と「グラビティカプセム」のセットが登場。

第四弾と同様に、ボタン操作や回転ギミックでサウンドが発動する仕様です。

音声モードは「変身前モード」「変身モード（ボイスなし）」「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されています。

別売りの「DXゼッツドライバー」と連動させ、変身後にカプセムを回転させると「サイズ変化音」や「重力操作音」が再生可能です。

主人公・万津莫のキャラクターボイスも各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつ収録されています。

「変身前モード」では、カプセムを回転させることで固有能力発動時の効果音が発動。

また、ワンダーカプセムには挿入歌「WONDER」と「Impossible Dream」の2曲が収録されており、劇中のシーンをより深く再現できます☆

主人公のボイスやBGM、挿入歌まで収録し、劇中再現度がさらに高まった「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」

別売りの「DXゼッツドライバー」とあわせて、仮面ライダーゼッツへのなりきり遊びが満喫できるアイテムです☆

BANDAI SPIRITS「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」の紹介でした。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

BANDAI SPIRITS「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」のよくある質問

Q. いつ発売？

A. 2026年6月お届け予定です。

予約は2026年1月23日(金)16時から2026年3月16日(月)23時まで受け付けられます。

Q. 価格は？

A. 各3,630円(税込)です。

送料・手数料は別途かかります。

Q. どこで買える？

A. バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」などで予約受付が行われます。

