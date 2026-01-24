1年中の相棒「新しいブルーデニム」合わせる服に悩まない、だけじゃない。これから手元に置くべきは、 気楽に穿ける手軽さはそのままに、スタイルに確かな「＋α」をもたらす1本。スラックス顔負けのドレス仕立てから、 究極の脚線を生むハイライズ、メンズならではの絶妙な余白まで。 素材感、落ち具合、そして構築的なデザイン。365日のスタイリングを支え抜く高スペックな新作リストをここに。スラックス工場で縫製した「由緒正