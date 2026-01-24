定食レストラン「やよい軒」の"1000円台の鍋定食"がSNSで注目されています。やよい軒は2026年1月8日から、「もつ鍋定食」（1090円）と「麻辣火鍋定食」（1190円）を期間限定で提供しています。1000円ちょっとというお手頃価格で、野菜がたっぷり摂取できて、ごはんのおかわりが自由というコスパの高さが特に好評です。「飯3杯いける」やよい軒で朝食・定食を注文すると、"ごはんのおかわりが自由"にできます。お米が高騰している今