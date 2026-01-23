12月21日から今月18日までモロッコで開催されていたアフリカ・ネイションズカップ2025にて、大会得点王となる5ゴールを決めたのがモロッコ代表MFブラヒム・ディアスだ。決勝のセネガル戦では試合終盤に得たPKをパネンカで失敗してしまい、ブラヒムにとっては悔しい終わり方になっただろう。しかし大会を通してブラヒムの活躍は見事だった。そのブラヒムは、所属するレアル・マドリードのチームトレーニングに復帰する。アフリカ・