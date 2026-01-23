12月21日から今月18日までモロッコで開催されていたアフリカ・ネイションズカップ2025にて、大会得点王となる5ゴールを決めたのがモロッコ代表MFブラヒム・ディアスだ。



決勝のセネガル戦では試合終盤に得たPKをパネンカで失敗してしまい、ブラヒムにとっては悔しい終わり方になっただろう。しかし大会を通してブラヒムの活躍は見事だった。



そのブラヒムは、所属するレアル・マドリードのチームトレーニングに復帰する。アフリカ・ネイションズカップでのパフォーマンスを受け、レアルがシーズン後半戦のブラヒムに大きな期待をかけているのは間違いない。





スペイン『MARCA』はレアルで『新しいブラヒム』を見せてほしいと伝えている。主に右ウイングから仕掛ける役割となりそうで、ブラヒムのテクニックはレアルにとって大きな武器になるはず。シャビ・アロンソに代わって指揮官に就任したアルバロ・アルベロアも、ブラヒムのクオリティを高く評価している。「彼は素晴らしい大会を過ごしたね。モロッコが決勝へ進出できたのも、ブラヒムの活躍によるところが大きいと思う。彼を歓迎し、ハグしたいね。彼は非常に才能があり、様々なポジションに適応できる」ディアスはクラブと来夏までの契約を結んでいるが、同メディアは契約延長交渉が進んでいると伝えている。モロッコ代表で見せたパフォーマンスや、26歳という年齢から今後5年はクラブで活躍してほしいとの考えがレアル側にあるようだ。モロッコではリーダーシップも発揮していて、ここから選手としてのピークを迎える頃だ。まだレアルでスタメンを確保しているわけではないが、近い将来確かな地位を確保することになるかもしれない。