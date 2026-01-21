直木賞や山田風太郎賞など、様々な賞を獲得した米澤穂信の「黒牢城（こくろうじょう）」が映画化されることになりました。映画「黒牢城」の監督・脚本を担当するのは、今作が時代劇初挑戦となる黒沢清。主人公・荒木村重を演じるのは本木雅弘。ストーリー荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高