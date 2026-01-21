SNS発の人気キャラクター『AngryBabyz（アンベビ）』iPhoneケースが登場！おしゃれ可愛いポップなデザインにiPhoneを着せ替えちゃおう。☆怒った顔が可愛いアンベビのiPhoneケースイメージをチェック！（写真3点）＞＞＞SNSでフォロワー急増中のキャラクター「AngryBabyz（通称：アンベビ）」は、怒ってるように見える？けど実は、一生懸命なだけ！な可愛い不思議な島「わらわら島」に暮らす個性豊かな10匹の子どもたち。止