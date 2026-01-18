「布部断層」東部に位置する神社の倒壊した灯籠＝7日、島根県安来市（広島大の熊原康博教授提供）6日に島根、鳥取両県で最大震度5強を観測した地震は、島根県東部にある活断層「布部断層」の一部が活動して起こったとみられることが18日、広島大チームの現地調査で分かった。割れ残りの部分があることや、断層が想定よりも長い可能性があり、より大きなマグニチュード（M）7級の地震が起こる恐れもあるとしている。布部断層は