「社長なりすまし詐欺」が急増しています。その手口とは… 【写真を見る】突然届いた社長のメールは“詐欺”だった「新しいLINEグループの作成をお願いします」フリーアドレスにだまされないで 札幌市内にある会社が、社長の名前のSNSの指示内容を信じて、8000万円をだまし取られました。 警察によりますと、1月5日、社長の不在時に社長の名前でSNSを通じて社員に連絡があり、法人口座の残高を教えることや、