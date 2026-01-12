宮崎県で発生した鳥インフルエンザについて、新たな発生がないことから大分県佐伯市の一部を対象とする搬出制限区域は13日午後に解除される見通しです。 【写真を見る】宮崎県の鳥インフルエンザ、大分・佐伯市の搬出制限区域13日に解除へ新たな発生確認されず 1月1日に宮崎県延岡市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、殺処分など防疫措置が講じられました。 これを受けて、半径10キロ以内が搬出制限区域