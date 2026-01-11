森永製菓の「チョコボール」から ”きなこもち” の味わいを一粒で楽しめる「チョコボール＜金のきなこもち＞」が、2月3日（火）より新発売。また、「おもちゃのカンヅメ」には、新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場する。＞＞＞チョコボール＜金のきなこもち＞パッケージや金のキョロメダル缶イメージカットをチェック！（写真8点）子どもから大人まで幅広い世代に人気の「チョコボール」ブランドから、 ”きなこもち”