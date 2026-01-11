【チョコボール】進化した金のきなこもちで「金のキョロメダル缶」を当てよう！
森永製菓の「チョコボール」から ”きなこもち” の味わいを一粒で楽しめる「チョコボール＜金のきなこもち＞」が、2月3日（火）より新発売。また、「おもちゃのカンヅメ」には、新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場する。
＞＞＞チョコボール＜金のきなこもち＞パッケージや金のキョロメダル缶イメージカットをチェック！（写真8点）
子どもから大人まで幅広い世代に人気の「チョコボール」ブランドから、 ”きなこもち” の味わいを一粒で楽しめる「チョコボール＜金のきなこもち＞」が登場。もち粉入りのもちもち食感グミを、北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきなこ味チョコでコーティングすることで、チョコボールで ”きなこもち” を表現している。昨年2月に期間限定で販売したところ、大好評のうちに販売を終了。そこで、香ばしいきなこの風味を一層お楽しみいただける品質にブラッシュアップして、今年も期間限定で発売される。
そして、「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある ”金” のエンゼル1枚、または ”銀” のエンゼル5枚を集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」から、新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場し、１月下旬から順次発送される。
「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」が発売した1967年から59年続くキャンペーン。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、おもちゃのカンヅメの中身はヒミツ（当てた人しか分からない）というワクワク感が大好評のキャンペーンだ。
そして今回のテーマは、 ”金” のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。
57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の ”メダルゲーム” となって登場する。「金のキョロメダル缶」は、「クエックエックエ〜♪」でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむことができる。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができる。
発送は1月下旬より開始される。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選べる。
