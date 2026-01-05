楽天は4日、島内宏明外野手（35）の現役引退を発表した。21年に打点王、22年には最多安打のタイトルを獲得し楽天一筋で14年間プレー。「苦しい時期もありましたが、楽天でプレーできたことは自分の誇り」とコメントした。石川・星稜―明大を経て11年ドラフト6位で入団し、通算1268試合に出場し、1174安打で打率・272、104本塁打、553打点。近年は故障や不振に苦しみ昨季は5試合の出場で無安打に終わり、戦力外通告を受けていた