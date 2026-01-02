浦和レッズは2日、GK吉田舜(29)が湘南ベルマーレへの期限付き移籍から復帰することを発表した。吉田は法政大からザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)、大分トリニータと渡り歩き、2023年に浦和へ加入。2025年7月に湘南へ期限付き移籍し、J1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK吉田舜(よしだ・しゅん)■生年月日1996年11月28日(29歳)■出身地埼玉県■身長/体重185cm/83kg