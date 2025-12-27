いよいよ有馬記念。今年の大一番はザ・ロイヤルファミリーの影響もあり、例年以上に盛り上がっていますが、裏方の私にとっては緊張が続く1週間です。まずは兵庫ゴールドトロフィーのハッピーマンの装蹄から始まり、幸先良く勝ってくれて弾みになりましたが、次の装蹄は大一番、メイショウタバル。プレッシャーはピークに達しましたよ。これまでG1レースの装蹄は137勝させていただいており、そこまでプレッシャーを感じるのかと思わ