アップルが「iPhone」のチップを搭載した「MacBook」をテストしていたことが判明しました。 ↑廉価版MacBookは古いiPhone向けチップで動く？（画像提供／Hostaphoto／Unsplash） 海外ニュースサイトのMacRumorsによれば、アップルのエンジニア向けファイルの内部から、iPhone向けの「A15」チップを搭載したMacBookの存在が明らかになったとのこと。それだけでなく、「A18 Pro」チップを搭載したMacBookに関する記述も見つか