アップルが「iPhone」のチップを搭載した「MacBook」をテストしていたことが判明しました。

↑廉価版MacBookは古いiPhone向けチップで動く？（画像提供／Hostaphoto／Unsplash）

海外ニュースサイトのMacRumorsによれば、アップルのエンジニア向けファイルの内部から、iPhone向けの「A15」チップを搭載したMacBookの存在が明らかになったとのこと。それだけでなく、「A18 Pro」チップを搭載したMacBookに関する記述も見つかっています。

A15は「iPhone 13」シリーズに搭載されていたチップで、A18 Proは「iPhone 16 Pro／Pro Max」に搭載されていました。実際の製品に搭載される可能性が高いのは、より新しいA18 Proのほうかもしれません。

廉価版のMacBookはA18 Proと13インチディスプレイを搭載し、シルバー、ブルー、ピンク、イエローの4色で展開されるとみられています。気軽に購入できるMacBookとして期待を集めるその存在は、2026年の発売が期待されています。

Source: MacRumors

