親が陰謀論や過激な政治主張にハマったらどうすればいいのか。専門家への取材を続けてきたライターの梶原麻衣子さんは「頭ごなしに否定するのは良くない。かわりに、親の尊厳を傷つけずにできる対処法がある。ぜひ、年末年始の帰省の際に試してみてほしい」という――。■参院選前に母親からかかってきた衝撃の電話「ついにうちの実家にも『波』が来てしまいました。最近どうも、親が変な動画ばっかり見ているようなんです……」こ