ラブホテル密会騒動で前橋市長を引責辞職した小川晶氏（43）が、ついに出直し立候補を表明した。前代未聞の「ラブホ」が争点となる市長選挙へ。その驚きの最新情勢とは――。【画像】当時28歳、初々しい笑顔で活動報告冊子の表紙を飾る小川晶氏「あきらちゃん頑張って〜」「支援者が300人も集まった！前回市長選の決起集会は190人だったから、かなり増えたんです」そう興奮気味に語るのは小川氏を支える「市民の会」事務局長