（台北中央社）憲法法廷は19日、今年1月に施行された改正憲法訴訟法について「違憲」とする判決を下した。これを受け、最大野党・国民党の立法院党団（国会議員団）は22日、同判決を出した司法院大法官5人に対し、職権乱用の他、意図的に法律を歪めて解釈した罪の疑いがあるとして、台湾台北地方検察署（地検）に告発した。司法院大法官は違憲審査などの職務を担う。改正憲法訴訟法では、評議に参加する大法官の人数が10人を下回っ