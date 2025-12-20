『花とゆめ』2号（白泉社）が12月19日（金）に発売される。 【画像】『花とゆめ』2号では「暁のヨナ」が完結・豪華付録も 草凪みずほによる「暁のヨナ」が巻頭カラーで登場。激動の大河ファンタジーロマンが堂々の完結を迎える。豪華ふろくは「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンドby草凪みずほ」。 完結記念で複製サイン入りB6アクリルプレートが30名にプレゼントされる。応募締切は2026年1月5日（月