安倍晋三元首相銃撃事件公判の最終弁論で、弁護側は18日「最も重くても懲役20年までにとどめるべきだ」と主張。山上徹也被告（45）が60代半ばで社会復帰することで、宗教被害に苦しんだ経験を社会に貢献できるようにしてほしいとした。