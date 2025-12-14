女子プロゴルファーの吉田優利選手（25）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。澁澤莉絵留（しぶさわ・りえる）選手（24）との2ショットを披露した。「Hello bestie」吉田選手は、「Hello bestie」とコメントを添えて、楽しそうにマフラーを巻く動画や、そろってチェック柄のマフラーを巻いた澁澤選手とのツーショット写真、笑顔のアップショットなどを投稿。「マフラーの『バラクラバ巻き』をいつもどっか間違えて言っ