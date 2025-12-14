今季までＤｅＮＡの監督を務めた三浦大輔氏が１３日、奈良県大和高田市内で行われた「プロ野球・奈良県人会」に参加。自身のインスタグラムでは近鉄特急で往復する様子を公開し、「乗り鉄番長」などとファンの反響を呼んだ。野球教室では「たくさんのファンの人に喜んでもらえるように、日本の野球をおもしろいなと思ってもらえるように。その中に奈良県の選手がたくさん出てきてほしい」と球界の発展、故郷の発展を願っていた