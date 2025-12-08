8Æü¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤ÏÈæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÅß¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÜ³ÊÅª¤ÊÅßÅþÍè¡ª¥¹¥­ー¾ì¤ÏÀã¤Å¤¯¤êÂçµÍ¤áÅß¤Î¥ì¥¸¥ãー¡õÌ£³ÐºÇÁ°ÀþÂçÊ¬ É¸¹â1150¥áー¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¯¤¸¤å¤¦¿¹ÎÓ¸ø±à¥¹¥­ー¾ì¤Ç¤Ï12·î12Æü¤Î¥·ー¥º¥óËë³«¤±¤òÁ°¤ËÀã¤Å¤¯¤ê¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£