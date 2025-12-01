大分市佐賀関の大規模火災から14日目。立ち入り規制が解除された住宅では生活再開に向けた動きが見られました。 【写真を見る】大分市佐賀関大規模火災鎮火から4日目も生活再開に課題も支援金は約12億円に 11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災では住宅など182棟が燃え1人が死亡しました。 住宅のある半島側の鎮火から4日目の1日、規制が解除された地域ではガスの点検などが行われ、生活の再開に向けた動きが見られ