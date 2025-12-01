きょうから12月、師走を迎えました。観光客でにぎわう年末年始に向けて大分県別府市の市営温泉で恒例の大掃除が始まりました。 【写真を見る】年末年始に向け別府市営温泉で恒例の大掃除ゆず湯・ざぼん湯も提供へ大分 別府市では年末年始に訪れる観光客にきれいな温泉を楽しんでもらおうと毎年この時期から市営温泉の大掃除に取りかかります。 初日の1日は不老泉で清掃スタッフが高圧洗浄機やポリッシャーを使って大