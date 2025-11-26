E723系5000番台を投入JR東日本は2025年11月26日、新型車両のE723系5000番台を奥羽本線（山形線）に導入すると発表しました。【画像】新型車両の車内イメージ車体はステンレス製で、山形線の既存車両と同じくオレンジ＋白＋緑の帯を巻きます。全長19.50m・幅2.80mで片側3扉です。車内は、各車両に車いすやベビーカーを利用する人向けのフリースペースを設置。座席はロングシートですが、一人当たりの幅は同区間を走る既存車両