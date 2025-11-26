米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチロー氏（５２）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４日から２日間、福岡県北九州市などで九州国際大付を指導した。１９日に閉幕した明治神宮大会で初優勝を飾った選手たちを祝福。訪問前の練習で左太もも裏の肉離れを負い、恒例となっている走塁の実演ができないことを謝罪する異例の場面もあった。高校生の指導は２０２０年から６年連続１３校目となる。指導初日