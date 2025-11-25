¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > MLB¡¦³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÂçÃ«æÆÊ¿ Instagram¹¹¿·¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¡×WBC»²²Ã¤ò¼¨¡Ä ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ÂçÃ«æÆÊ¿ Instagram¹¹¿·¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¡×WBC»²²Ã¤ò¼¨º¶ 2025Ç¯11·î25Æü 10»þ17Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿ Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»²²Ã¤ò¼¨º¶ ¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬È½ÄêÉé¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÚ²¼ºÂ¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¸µ²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤Ë¡¡³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ± 2025Ç¯11·î24Æü 21»þ35Ê¬ ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ò·ë¤Ö12¹Ò¶õÏ©Àþ¤ÇÁ´ÊØ·ç¹Ò 2025Ç¯11·î24Æü 21»þ10Ê¬ ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤¬¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¡©¡×¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÍÎÉþÁª¤Ó¡ÉÅê¹Æ¤ËÅÜ¤êÇúÈ¯ 2025Ç¯11·î24Æü 17»þ15Ê¬ ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö»Ä¹ó¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¼ºÎé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡È²Ç¤Î¾ò·ï¡É¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤¬¶ì¾Ð 2025Ç¯11·î24Æü 20»þ50Ê¬ Ãæ¹ñ¤Î²ÐÆéÅ¹¤Ç¥¹¡¼¥×¤ÈÇ³ÎÁ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æº®Æþ¡¡£±£±¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷ 2025Ç¯11·î24Æü 18»þ45Ê¬