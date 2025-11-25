ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢WBC»²²Ã¤òÀµ¼°É½ÌÀ¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç100Æü¡Ä¼«¿È¤ÎSNS¹¹¿·¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¡×
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÉ½ÌÀ¡ÖºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»²²Ã¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖThank you to all the fans for another great season. I¡Çll train hard and look forward to seeing you all next year.¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤ÈÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï2026Ç¯¤ÎWBCÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤ÏºÇ½ª9²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢2»à¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏWBC³«Ëë¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É100Æü¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤Ï¯Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë