総合格闘技イベントBreaking Down（ブレイキングダウン）のオーディションで注目を集めたYouTuberの顔面ニキが、24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。登録者数が約36万人いた自身のYouTuberチャンネルが8月に“垢BAN”された後、新たに開設したチャンネルの登録者数が20万人目前になったことを報告した。 【写真】除去手術を受けた後の顔面ニキ 文字もうっすらに 顔面ニキは「YouTubeの垢が消えて当時は36万人