ロシア政府が今夏公開したプロパガンダ映画が、記録的な失敗に終わった。海外メディアは、製作費に少なくとも2億ルーブル（約3.9億円）を投じたが、回収できたのはせいぜい20万円と報じている。戦争を推進したいプーチン大統領とは裏腹に、プロパガンダの押し付けにうんざりしたロシア国民の実態が見えてくる――。写真＝SPUTNIK／時事通信フォト2025年11月19日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が「AI Journey 2025」の「AI