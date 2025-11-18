大分県宇佐市の安心院高校で郷土料理講習会が行われ、生徒がスッポン調理に挑戦しました。 【写真を見る】高校生がスッポン料理に挑戦食材の魅力やさばき方を学ぶ大分 この講習会は地元食材の魅力を知ってもらい、地産地消を推進しようと安心院高校が毎年この時期に開催しています。 18日は食文化コースを専攻する3年生12人が参加し、地元旅館の料理人や安心院すっぽん振興会の講師から、スッポンの特徴やさばき方を