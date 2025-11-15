【全2回（前編／後編）の後編】フジテレビ問題の悪しき体質は、系列局にも伝播していた――。“名古屋の日枝久（ひえだひさし）”と呼ばれる東海テレビ会長・小島浩資（ひろし）氏（66）が、女子アナをスポンサーとの会食に接待要員として駆り出し、ある飲み会の席では女性従業員に自ら「キスしてよ」と迫っていたというのだ。＊＊＊【写真を見る】「20代の既婚女性に無理やりキスさせ…」小島会長の「セクハラ飲み会」の証