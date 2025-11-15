人気子役として活躍した女優の谷花音（２１）が舞台中のオフショットをアップした。インスタグラムで「＃純烈御園座初座長公演本日初日を迎えました！！！」と３人組歌謡コーラスグループ「純烈」の公演に参加していることを報告。「そして、そして！！！！純烈さん、８年連続紅白出演おめでとうございます！！！！！！！」と大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に出場が決まった純烈を祝福し、「１１／２４まで御園座で