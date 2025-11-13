バイクでもマルチパスウェイで、環境問題に取り組むスズキ スズキの2輪技術の展示車両として、水素エンジンを搭載したバイクの展示があった。スズキはカーボンニュートラルの実現に向けてマルチパスウェイでの取り組みのひとつとして水素エンジンの研究開発を行っている。「バイクの楽しさのひとつである、排気音を楽しみながらも環境に配慮した乗り物に乗りたい」を叶えるモビリティとして水素エンジンの搭載車の開発