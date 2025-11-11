ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐ¸¶¥×¥í¤ÎÀèÇÚ¤ÎÂçÇÐÍ¥¤Î¼Çµï¤¬²¼¼ê¤ò¸À¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤ÇÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸å¤ËÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼Çµï¤Ï¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¼¼ê¤À¤«¤é¡£²¼¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£