トライアルホールディングスは11月7日、都市部に出店可能な小型店「TRIAL GO（トライアルGO）」を東京都内に初めてオープンした。その「西荻窪駅北店」は約50坪の店内に約1800SKUを展開。最大の強みは近隣の西友店舗で製造した出来立ての弁当や総菜を高頻度で届けていることだ。同社広報担当は「もっともこだわったのは食のおいしさ。カツ重、寿司、パンなど即食できる商品を充実させた。日常使いしていただきたい」とアピールし