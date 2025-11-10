この漫画は著者であるAiさんのフォロワーさんが体験した、非常識なママ友とのトラブルを描いたものです。フォロワーさんは姉妹である娘たちのために七五三の着物を購入し、お参りを楽しみにしていました。ある時、ママ友から「今週末着物を貸してほしい」と連絡をもらったフォロワーさん。まだ娘も着ていないのに着物を貸すことに抵抗があり、理由を聞いてみるのですが、ママ友からの返答はあまりに非常識なもの