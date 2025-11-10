この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ポメラニアンのおもち(@omochi_pome16)さんの投稿です。 仕事中に緊急事態発生！ 普段通りに出勤したポメラニアンのおもちさん。しかし、朝のバタバタでまさかのバッグの中から出てきたのは…？？ Ⓒomochi_pome16 間違えて犬のおもちゃ会社に持ってきちゃった。。探してるかもしれないから早退した方がいいかもしれない