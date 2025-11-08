大分市に野球場やサッカー場、テニスコートを備えた「南部スポーツ交流ひろば」が完成し、8日に記念式典が開かれました。 大分市下判田に整備されたのは、「南部スポーツ交流ひろば」です。関係者70人が出席して記念式典が行われ、足立信也市長が「市の内外から多くの人に利用してもらいたい」と完成を祝いました。 約11ヘクタールの敷地には、硬式に対応した野球場や人工芝のサッカー場、6