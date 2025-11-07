れいわ新選組・山本太郎代表（写真：本誌写真部） 女性自身

山本太郎代表、あっさり論破されX呆れ声「イチャモンつけたいだけ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • れいわ新選組山本太郎代表が6日の参院本会議で代表質問に立った件
  • 「秋の叙勲」を巡る発言を高市首相に否定されたと「女性自身」が伝えた
  • Xでは「調べもしないで」「イチャモンつけたいだけ」など呆れ声が出ていた
記事を読む

おすすめ記事

  • 「恋愛感情はなかった」　数回にわたり交番勤務中に性行為　神奈川県警、署員２人懲戒処分　投書で発覚
    「恋愛感情はなかった」　数回にわたり交番勤務中に性行為　神奈川県警、署員２人懲戒処分　投書で発覚 2025年11月7日 21時50分
  • 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か　5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生
    26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か　5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分
  • 5日、ソウル江南区（カンナムグ）のソウル税関で開かれた「偽造アクセサリーやラブブのキーホルダーなどに関する安全性検査結果のブリーフィング」で、関税庁の関係者が、可塑剤が検出された偽物のラブブ人形を手にして見せている。［聯合ニュース］
    「偽物」ラブブ人形から発がん性物質…基準値の344倍検出＝韓国 2025年11月6日 6時59分
  • れいわ新選組・山本太郎代表（写真：本誌写真部）
    「イチャモンつけたいだけ」山本太郎氏　参院で「秋の叙勲」めぐり高市首相を追及も…あっさり“論破”されSNS呆れ声 2025年11月7日 19時35分
  • 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警
    「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    2. 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
    3. 3. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    4. 4. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    5. 5. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    6. 6. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    7. 7. 「感じたふり」やめるべきか
    8. 8. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    9. 9. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    10. 10. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
    1. 11. フワ プロレスで活動復帰へ
    2. 12. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
    3. 13. 「クマらしき個体」驚きの正体
    4. 14. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    5. 15. ヒカル 子に対する考えが物議
    6. 16. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    7. 17. JK写真背景に ジャッジが謝罪
    8. 18. コンクリ殺人の写真を使用 物議
    9. 19. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    10. 20. R-1 坂道G3人の出場騒動に説明
    1. 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    2. 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
    3. 3. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    4. 4. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    5. 5. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    6. 6. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
    7. 7. 「クマらしき個体」驚きの正体
    8. 8. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    9. 9. コンクリ殺人の写真を使用 物議
    10. 10. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    1. 11. フグを無免許で調理 3人呼吸困難
    2. 12. 消えるタトゥー流行…不安の声
    3. 13. 主婦殺害 女「あまり外出ない」
    4. 14. カキが9割死滅 広島で起きる異変
    5. 15. 女性がはしかに 韓帰国後に発熱
    6. 16. 列車で広告窃盗か 病院職員逮捕
    7. 17. 官僚本音「開いた口が塞がらず」
    8. 18. 主婦殺害 被害者の夫に「好意」
    9. 19. 5回妊娠も流産 57歳女性の後悔
    10. 20. 主婦殺害「居間に入らず逃げた」
    1. 1. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
    2. 2. 高市早苗首相「レジ」5回連発
    3. 3. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
    4. 4. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
    5. 5. デニーズ トレパク巡り引用確認
    6. 6. 女性に性暴行し殴打か 男を逮捕
    7. 7. 田久保氏「192」が奇妙な一致
    8. 8. れいわ女性議員のヤジ姿が物議
    9. 9. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    10. 10. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
    1. 11. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    2. 12. 聖地で スポーツカー検挙を実施
    3. 13. 進次郎氏が原潜の必要性に言及
    4. 14. 「甘え」を許さない日本の空気
    5. 15. 午前3時に「勉強会」で質問殺到
    6. 16. 交番で巡査長が死亡 拳銃自殺か
    7. 17. 日米韓、北朝鮮のミサイル発射を非難
    8. 18. 歴代首相4人の疑惑ポーズ 話題に
    9. 19. 娘が転落死 下半身がない状態
    10. 20. 田久保氏「元伊東市長」に変更
    1. 1. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    2. 2. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    3. 3. 赤十字マーク K-POPアイドル物議
    4. 4. GTA6発売 2026年11月19日に延期
    5. 5. 中国の「限韓令」解除は難しい?
    6. 6. インド 野良犬の捕獲をまた命令
    7. 7. 大エジプト博物館がオープン
    8. 8. 中国の空母「福建」が就役
    9. 9. 香港で相次ぐ貴金属密輸案件
    10. 10. 米テスラ マスク氏の報酬案承認
    1. 11. 雄と雌を区別 恐竜に新たな研究
    2. 12. 自宅のロボット掃除機を管理
    3. 13. ガザ停戦も攻撃やまず 240人死亡
    4. 14. セルビアで サッカー監督に悲劇
    5. 15. ロンドン平均家賃 2年で13万高騰
    6. 16. インドネシア 高校モスクで爆発
    7. 17. 韓の倒壊事故で生き埋め 3人死亡
    8. 18. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    9. 19. トランプ氏の面前で出席者倒れる
    10. 20. 事件関与か…17歳の少年逮捕　高校のモスクで爆発、50人以上ケガ　インドネシア
    1. 1. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    2. 2. 日産自動車 横浜本社ビル売却へ
    3. 3. 味の素 一時ストップ安の水準に
    4. 4. 高市トレードは崩れない可能性
    5. 5. マツダが中間決算 452億円の赤字
    6. 6. 有利なのは中国 輸出のせい?
    7. 7. 久世福商店 2026年福袋を販売
    8. 8. 蘭 ネクスペリアへの規制解除か
    9. 9. なぜ? インドでココイチが大人気
    10. 10. ブラックフライデー お得情報は
    1. 11. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    2. 12. 医薬品のイーライリリー３．５％安＝米国株個別
    3. 13. 愛犬とのフェス、キャンプに。アウトドア対応の3輪ペットバギー「GO.BUGGY Dog」シリーズを発売。11月開催の「French Bulldog LIVE 2025」に初出展。｜カーメイト
    4. 14. 【福袋】Afternoon Tea、バッグに紅茶とクッキーを詰め合わせ 「ニューイヤーズバッグ2026」予約販売【ティールーム】
    5. 15. 二郎系一筋 うどん店始めた理由
    6. 16. ディズニーR モバブ使用で喚起が
    7. 17. 「yutori」が求める人の特徴とは
    8. 18. 年金だけで暮らせるか...貯蓄は?
    9. 19. AI関連株 アジア市場でも重し
    10. 20. 休眠状態のレナウン子会社が破産
    1. 1. Apple 史上最大の新製品ラッシュ
    2. 2. THE NORTH FACEがAmazonでセール
    3. 3. 桃鉄2 事前予約で19%オフに
    4. 4. ノルウェーで運用されている中国製電動バスにリモートアクセス機能が隠されていることが発見される
    5. 5. FTTHの純増数は緩やかな減少傾向もワイヤレス市場は堅調に拡大- MM総研
    6. 6. Anker製ポータブル電源がお得に
    7. 7. スクリーンにフルコミット！ 折りたたみiPhoneのセルフィーカメラは画面下埋め込み？
    8. 8. 毎日300kg余ってしまうシートベルトで、カメラストラップを作りました #JapanMobilityShow
    9. 9. 国際宇宙ステーションで船外活動する宇宙飛行士と、青く美しい地球の姿：今週の宇宙ギャラリー
    10. 10. 写真も動画もこれ一つでOKのフルサイズミラーレスカメラ「SIGMA fp」
    1. 11. 「ぼっち・ざ・ろっく!」コラボのSteinberg USBオーディオ、限定受注販売
    2. 12. 中古パソコンを溺愛 情熱を語る
    3. 13. ソニー・エリクソンの『Xperia mini』がイー・モバイル向けに『Sony Ericsson mini』として10月28日発売へ
    4. 14. 『IDOL あゝ無情』ヤママチミキ ・MAYU EMPiRE・NOW EMPiREに聞く「オーディション合宿の裏側」「渡辺プロデューサーの言葉」
    5. 15. いい意味で予想を裏切ってきたiPhone 12｜12 Proのカメラ　ホワイトバランスと暗部階調が劇的改善（本田雅一）
    6. 16. 2970円の「しまむら」ガジェットバッグにスマホが25台入ってしまった
    7. 17. 講談社小説がKindleで50%pt還元
    8. 18. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    9. 19. NBシューズがAmazonで最大54%OFF
    10. 20. 「Ruby」グランプリ 結果発表
    1. 1. 帰国のキム・ヘソンに周囲騒然
    2. 2. 由伸に「酒代を払わなくていい」
    3. 3. 大谷に20個敬遠 抑えきれず
    4. 4. 大谷ライバルに「不運」と同情が
    5. 5. 飯田将成 因縁のBD溝口COOに言及
    6. 6. 角田裕毅のクラッシュに不安の声
    7. 7. 朗希に 抑え転向打診待ち受ける?
    8. 8. ヤ軍 本気出せば資金力が誇示?
    9. 9. 巨人 育成5位の知念大成の強み
    10. 10. 大谷と会話 ロハスが大谷と会話
    1. 11. MLB公式「推し活」に様々な声
    2. 12. フィギュア樋口新葉 精彩欠いた
    3. 13. 斉藤ブラザーズに新メンバー加入
    4. 14. 1年3カ月ぶり表舞台 フワが謝罪
    5. 15. 元西鉄ライオンズ 河原明氏死去
    6. 16. 巨人から育成5位指名を受ける
    7. 17. 大谷翔平、3年連続シルバースラッガー賞受賞　シュワーバー下す…日本人単独最多4度目
    8. 18. マンU ブラジル代表FW獲得に興味
    9. 19. マンUのDF 移籍後悔ない選択
    10. 20. 巨人・岡本狙う「30億」の上積み
    1. 1. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    2. 2. フワ プロレスで活動復帰へ
    3. 3. ヒカル 子に対する考えが物議
    4. 4. JK写真背景に ジャッジが謝罪
    5. 5. R-1 坂道G3人の出場騒動に説明
    6. 6. 寺田心の「赤リップ」に騒然
    7. 7. 福田典子 花田優一氏と交際
    8. 8. Cocomi熱愛か 相手と父に共通点?
    9. 9. 高市首相vs岡田克也氏 応酬20分
    10. 10. 汐谷文康 活動一部制限を発表
    1. 11. 元暴走族総長 当時の武勇伝告白
    2. 12. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
    3. 13. フワ 活動休止中の日々を報告
    4. 14. ウマ娘訴訟 Cygamesとコナミ和解
    5. 15. フワちゃん「スターダム」に入団
    6. 16. 井上咲楽 束縛に悩んだ日々告白
    7. 17. 再婚? 4人目出産? 杏が噂に言及
    8. 18. フジ取締役が不正「痛恨のこと」
    9. 19. まふまふ 退去費用に「200万円」
    10. 20. クマ出没「世田谷に来る可能性」
    1. 1. 不倫相手との連絡にPayPay利用
    2. 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    3. 3. 冷え込み対策に GUのブルゾン
    4. 4. 母の「身の丈に合った式を」を無視した結果 → 夫婦で『最悪の結婚初夜』を迎えてしまった理由
    5. 5. ユニクロ 続々柄アイテム登場中
    6. 6. 40・50代におすすめ 外ハネボブ
    7. 7. 「恋」に落ちてしまう女性の洋服
    8. 8. 職場の人間関係 心病まないコツ
    9. 9. 3色で立体感 セザンヌの冬新作
    10. 10. 「走れば走るほど痩せる」は間違い。代謝低下を招く【有酸素運動だけダイエット】の問題点
    1. 11. Creepy Nuts新曲「dawn」夜明けをイメージ、エナジードリンクZONeのCM曲
    2. 12. ぼかして盛るのが今っぽ！ぼやけず盛れる30代向けアイメイクガイド
    3. 13. ミスドの限定ポンデがカムバック
    4. 14. 【ZEROBASEONE】青春のすべてを捧げた2時間50分― 「Here I Am」から「ICONIK」へと続く物語
    5. 15. モラハラ夫が母に弱音吐いた結果
    6. 16. 辛すぎる現実に吐き気が…それでも向き合わなくては【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.32】
    7. 17. 東京の季節感＝消費社会が作り上げた幻影？ 札幌在住・元TBSアナが「帰ってきてよかった」と思う瞬間とは
    8. 18. メイク好きの八木アリサが紹介
    9. 19. 【SALONIA】新作「スムースシャインマルチケアブラシ」で叶えるツヤ髪習慣♡
    10. 20. 「Champion」がドラクエとコラボ