11月6日の参院本会議で行われた、高市早苗首相（64）の所信表明演説に対する各党の代表質問。

質問に立ったれいわ新選組の山本太郎代表（50）は、高市氏が防衛費増額の前倒しを決めたことや、消費税減税に慎重姿勢であることを引き合いに出し、こう迫った。

「アメリカの尻馬に乗った大軍拡に防衛増税、トランプへの売国関税合意、裏金、統一教会議員の要職起用。すべて国民の理解が得られてないのに強行するのは、なぁぜなぁぜ？」

「消費税減税と一律現金給付の方が早期に実施でき、確実に経済成長しますよ？“レジが〜エンジニアが〜”とか意味不明な言い訳やめてもらって、さっさと減税と給付金で国民救ってもらっていいですか？ 総理やりますか？ やりませんか？」

代表質問に与えられた10分間で、矢継ぎ早に展開された“山本節”だが、そのなかでSNSで大きな注目を集めている場面がある。

それは、経済学者の竹中平蔵氏（74）が秋の叙勲で旭日大綬章を受賞したことについて、山本氏が以下の質問を投げかけた場面だった。

「今回、総理の師匠とも言える竹中平蔵さんに、旭日大綬章を授与。内閣府はその理由を、大臣として政府の重要な政策に参画したと説明。（中略）総理が思う竹中さんの功績は？」

竹中氏といえば、小泉政権下で規制緩和を推進し、郵政民営化の立役者として知られる。山本氏は、竹中氏が非正規労働者の増加や賃金格差を生み出し、郵便サービスの質を招いたなどと批判。

さらに、’05年の郵政選挙で高市氏は竹中氏の応援を受けて当選したとし、「高市さんの政治キャリアで小泉・竹中イズムは確かに生きている」と指摘したのだが、この後の答弁で、高市氏はこう明かした。

「竹中平蔵氏の功績についてお尋ねがございました。私の師匠とおっしゃいましたが、師匠だったことはございません」

この切り返しに、場内では笑いが起きる中、高市氏は以下のように続けた。

「ちなみに、この秋の叙勲でございますが、石破内閣で閣議決定されたものでございますので、私は竹中平蔵氏の功績書を持っているわけではございません」

いっぽうで、「竹中氏は小泉内閣の経済財政政策担当大臣として、我が国の経済再生に貢献され、金融担当も兼務して金融の安定強化に尽力されたと承知しています。総務大臣も歴任され、5年以上の長きにわたって閣僚として貢献されたと認識しています」とも評価。

Xでは、山本氏が、“師匠”をめぐる発言を高市氏から否定され、叙勲には一切関わっていないことを淡々と明かされる場面をめぐって、こんな声が上がっている。

《竹中平蔵の叙勲に高市総理は関わってないんだけど。山本太郎はそんなことも知らずに質問してんの何とも思わないの？》

《調べもしないで思った事をペラペラ自慢げに話す党首って程度が知れてる》

《笑笑笑ほんま下調べどないなってんねん》

《つまりイチャモンつけたいだけなんですね》