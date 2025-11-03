小型バスをベースにした走るオフィス 商用車部門（BYD Japan）のジャパンプレミアは、BYD J6リビングカー（参考出品）。小型EVバスの「J6」をベースに移動可能なオフィスをイメージした車両だ。現在、日本では車中泊がブームで多くのキャンピングカーやカスタムカーで賑わっている。床下のブレードバッテリー技術により、低床化で室内空間が広く、自由度が広がることでカスタムベースとしての需要が見込まれる。