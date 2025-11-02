26年前の名古屋市の主婦殺害事件で、容疑者の逮捕後、息子の高羽航平さん(28）が名古屋市内で今の胸中を語りました。（以下、インタビューの一問一答） Qおととい一報があった気持ちは まだ、警察から具体的な話が直接聞けていない、あまり実感はない。半信半疑みたいな感じで過ごしている。 Q2日経っても半信半疑 メディアが報道してくれるお陰でどのSNS見ても流れてくるので、本当に捕まったんだなという