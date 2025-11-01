新型BYD RACCO（ラッコ）、いよいよ2026年夏、日本で発売！ BYDの乗用車部門（BYD Auto Japan株式会社）は、2025年ジャパンモビリティショーで、日本の軽自動車規格に準拠して設計した新型軽自動車EVを世界初公開した。両側スライドドアをもつスーパーハイト系の軽自動車。新型BYD RACCO（ラッコ）は、2026年夏に日本で発売する予定だ。 海洋生物シリーズ車名の中でも、最もホッコリ系の RACCO（ラッコ） BYD