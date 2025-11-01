広島からドラフト７位指名を受けた高木快大（はやと）投手（２１）＝中京大＝が３１日、名古屋市内の同大学で田村恵スカウト部長（４９）、松本有史スカウト（４８）から指名あいさつを受けた。３年春のリーグ戦で完全試合を達成した最速１５３キロ右腕は、プロでも大記録達成を目標に掲げた。秘めたポテンシャルはドラフト１位級だ。目指すは“鯉のミスターパーフェクト”。自身のラッキーカラーでもある赤色の帽子を笑顔でか