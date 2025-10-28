米国のドナルド・トランプ大統領が、憲法上禁止されている3期目への挑戦について「できるならいいと思う（I would love to do it）」と述べ、出馬の意向をにじませた。ホワイトハウス共同取材団によると、トランプ大統領は27日（現地時間）、マレーシアから日本へ向かう専用機「エアフォースワン」機内で記者団と会い、「私は最高の支持率を得ている」と述べ、「3選を排除するのか」という質問に対し「私がそれを排除すると？ 君