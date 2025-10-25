【全2回（前編／後編）の前編】公明党から連立離脱を告げられ、窮地に立たされた高市早苗自民党総裁（64）。日本維新の会との連立に望みを託し、辛くも初の女性宰相に選出された。サプライズ人事や官邸官僚の配置で「高市カラー」を打ち出しつつも、派閥政治のしがらみに縛られた政権の行方は。＊＊＊【秘蔵写真】「白無垢姿」の高市氏。「花嫁」に扮した25年前のレアショット女性の出世を阻む「ガラスの天井」。憲政史上初